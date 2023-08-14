В российском регионе люди перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

Жители Махачкалы перекрыли трассу из-за длительного отсутствия воды в домах

В пресс-службе МВД Дагестана рассказали, что около 150 жителей пригорода Махачкалы вышли на федеральную трассу Астрахань-Махачкала, перекрыв движение транспортных средств. Причиной этого стало длительное отсутствие воды в их домах, передает РИА Новости.

«Цель собравшихся — привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в связи с происшествием возник конфликт между перекрывшими дорогу людьми и водителями, которым мешали проехать по трассе. Сотрудникам правоохранительных органов удалось разрешить данную ситуацию, после чего автомобильное движение возобновилось.

Ранее стало известно, что в Ногайском районе Дагестана произошла массовая драка между жителями двух сел. Уточняется, что в разборке участвовали более 100 человек из сел Шумелик и Батыр-Мурза.