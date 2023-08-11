Более сотни дагестанцев подрались из-за музыки и попали на видео

Больше 100 жителей двух дагестанских сел устроили драку из-за музыки

В Ногайском районе Дагестана произошла массовая драка между жителями двух сел. Об этом сообщает МВД по региону в Telegram-канале.

Уточняется, что в разборке участвовали более 100 человек из сел Шумелик и Батыр-Мурза. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, а также руководство республиканского МВД и представители администрации района.

По данным издания Baza, поводом стала музыка на свадьбе, поскольку представители населенных пунктов не смогли договориться, какой плейлист включить. Издание опубликовало видео произошедшего.

Ранее массовая драка на цыганской свадьбе в Минеральных Водах попала на видео. После конфликта 29 гостей забрали в полицию.