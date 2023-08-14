России предрекли потерю объектов культурного наследия из-за таяния ледников

ВМО: таяние ледников приведет к потере объектов культурного наследия в Арктике

Таяние вечной мерзлоты, повышение уровня моря и снижение защищенности морским льдом приведут к потере многих объектов культурного наследия по всей Арктике — в том числе на территории России. Такой прогноз озвучил эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур, пишет РИА Новости.

Специалист пояснил, что на фоне изменения климата фундаменты построенных на вечной мерзлоте конструкций станут более хрупкими. По прогнозам ВМО, мощность таких сооружений в России к 2059 году снизится на 20-33 процента относительно 2006-2015 годов после падения на 10-40 процентов по сравнению с 1960-ми годами.

Баддур добавил, что, по оценкам ООН, к 2050 году таяние вечной мерзлоты в Панарктике затронет 69 процентов инфраструктуры, более 1200 населенных пунктов, 36 тысяч зданий и 4 миллиона человек в Европе.

«Многие изменения в климатической системе становятся более масштабными в прямой связи с усилением глобального потепления. В Арктике и высокоширотных регионах наблюдается увеличение частоты и/или интенсивности явлений быстрого таяния морского льда, таяния Гренландского ледяного покрова, обильных осадков, наводнений внутри страны, береговой эрозии и лесных пожаров. Окружающие высокоширотные регионы также страдают от быстрых изменений, происходящих в Арктике», — рассказал специалист.

Ранее опасность для мирового климата увидели в появлении дождевых червей в Арктике. Подобные организмы не характерны для территорий Крайнего Севера — их не наблюдали со времен последнего ледникового периода. Вред от деятельности червей для глобального климата также заключается в том, что они могут вызвать микробную активность, которая высвободит мощные парниковые газы, хранящиеся в почве.