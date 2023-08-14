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13:45, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Власти Крыма назвали причину временного перекрытия «Тавриды»

Аксенов назвал причиной временного перекрытия «Тавриды» пожар на полигоне

Фото: РИА Новости Крым

В соцсетях распространились сообщения о том, что автомобильная трасса «Таврида», пролегающая по территории Крыма, якобы была перекрыта из-за прилетов на местном полигоне. Власти региона прокомментировали данные сведения и назвали настоящие причины временного ограничения движения.

Соответствующий пост был опубликован в канале «Труха Украина», насчитывающем свыше 2,5 миллиона подписчиков. В качестве подтверждения указанных сведений авторы привели видеозапись, на которой был запечатлен пожар и видно, как над землей поднимаются столбы дыма, а также, судя по звукам взрывов, происходила детонация боеприпасов. При этом никаких визуальных материалов, свидетельствующих о падении снарядов, прикреплено не было.

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В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что движение по «Тавриде» в Кировском районе полуострова действительно временно перекрыто, однако оно связано с возникновением пожара на полигоне. Автомобилистам тогда предложили объехать участок от Старого Крыма до Феодосии — со 118 по 130-й километр — по старой дороге.

Уже на следующий день движение по федеральной трассе в Кировском районе было возобновлено. «Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы», — отмечал Аксенов. По его словам, ликвидация последствий пожара будет проведена в кратчайшие сроки. В настоящее время автодорога функционирует в обычном режиме.

Сообщения о том, что перекрытие «Тавриды» связано с прилетами на полигоне в Кировском районе, получили распространение преимущественно в соцсетях украинского сегмента. Российские издания и каналы публиковали официальные данные от местных властей.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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