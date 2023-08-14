Тюремного охранника уволили за секс с заключенной

Охранник женской тюрьмы вступил в интимные отношения с заключенной и попался

В Нидерландах тюремный охранник лишился работы за секс с заключенной. Об этом сообщает Dutch News.

Сотрудника женской тюрьмы города Эвертсоорд в регионе Лимбург уволили после того, как в июле стало известно, что он вступил в интимные отношения с арестанткой. Согласно сообщениям СМИ, заключенная страдала от «секс-зависимости», из-за чего мужчине оказалось легче склонить ее к абьюзивным отношениям.

Ранее другой охранник из той же тюрьмы завел отношения с заключенной. В марте он попался, после чего его также уволили.

В мае выяснилось, что женщины-заключенные из тюрьмы в окрестностях Утрехта подвергались унижениям, угрозам и харассменту со стороны охранников.

Ранее сообщалось, что молодая британская надзирательница попала под суд за роман с преступником. 25-летняя Рейчел Мартин общалась с заключенным при помощи мессенджеров и отправляла на телефон, который он тайно хранил в камере, откровенные снимки.