Надзирательница завела роман с заключенным и попала за решетку

Daily Mail: в Великобритании надзирательница попала за решетку из-за романа с преступником

В Великобритании 26-летняя надзирательница тюрьмы Оливия Ходжсон завела роман с преступником, отбывающим пожизненное заключение. Об этом сообщает Daily Mail.

Следователям удалось выяснить, что женщина вступила в «неподобающие отношения» с заключенным Лаварном Форд-Морганом, попавшим за решетку за насильственные преступления и незаконное хранение оружия.

Отношения между ними начались еще в начале 2020-го, однако известно о них стало годом позже, когда Форд-Моргана перевели в другую тюрьму. Во время обыска в камере бандита был найден телефон, который он использовал для контакта с неким абонентом. Этим абонентом оказалась Ходжсон. Началось расследование, которое закончилось арестом молодой надзирательницы в июле 2021-го года.

В телефоне женщины были найдены совместные фото с заключенным. Кроме того, во время обыска в доме Ходжсон следователи нашли поздравительную открытку от Форд-Моргана с его отпечатками пальцев.

7 июля суд города Бернли приговорил Ходжсон к восьми месяцам заключения. В ходе заседания были озвучены данные, согласно которым женщина использовала разные номера телефонов и мессенджеры, чтобы общаться с преступником, даже когда его перевели в другую тюрьму.

«Оливия отличала добро от зла. Она прошла специальную подготовку по противодействию коррупции среди сотрудников пенитенциарных заведений и прекрасно знала, что ей грозит за подобные отношения с заключенным», — заявила после вынесения приговора детектив-констебль Бекки Пирсон, работавшая над делом Ходжсон.

Лаварн Форд-Морган признал вину в незаконном владении средствами связи в стенах тюрьмы, и к его пожизненному сроку добавили еще полтора года.

В марте сообщалось, что еще одна молодая британская надзирательница попала под суд за роман с преступником. 25-летняя тюремная Рейчел Мартин общалась с заключенным при помощи мессенджеров и отправляла на телефон, который он тайно хранил в камере, множество откровенных фотографий.