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19:42, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала о «проклятии» Маслякова

Ведущая Лазарева пошутила, что Масляков «проклял» покинувших КВН артистов

Кадр: «И Грянул Грэм» / YouTube

Известная телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента) пошутила, что руководитель КВН Александр Масляков «проклял» ее и других артистов, покинувших телеигру. Об этом она высказалась в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм».

«Мы первые ушли от него в большое плавание (...). Он нас проклял просто. Мы были первые тараканы, которые убежали», — поиронизировала телеведущая. Она добавила, что не осуждает Маслякова за его реакцию на уход юмористов из КВН.

Лазарева также рассказала, что позднее во время вручения одной из телевизионных премий ТЭФИ вместе с другими юмористами, среди которых был ее экс-супруг Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента), в шуточной форме попросила прощения у руководителя КВН.

«Мы в итоге упали на колени и поползли через половину этого холла. И он так [сказал]: "Ладно, прощаю"» — поделилась воспоминаниями Лазарева.

Ранее телеведущая заявила, что вернется из Испании в Россию, если с нее снимут статус иностранного агента. Она добавила, что хотела бы остаться жить в родной стране насовсем.

Лазарева играла в КВН за сборную Новосибирска «В джазе только девушки». Команда становилась чемпионом Высшей лиги дважды — в 1991 и 1993 годах. После телеигры ведущая начала сниматься в юмористическом шоу «Раз в неделю».

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