Эксперты оценили идею о страховке капремонта в России

«АиФ»: страхование капремонта в России сочли прогрессивной инициативой

Аналитики сочли прогрессивной инициативу о страховании работ по капитальному ремонту домов в России. Однако многое будет зависеть от конкретного механизма, сообщает aif.ru со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Новый законопроект обяжет подрядчиков страховать работы по капремонту и устранять недостатки в течение 30 дней после предъявления претензий. Однако на деле устранение нарушений занимает от полугода до нескольких лет, а собственники жилья зачастую вынуждены решать проблемы в суде, напомнили эксперты.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль» Сергей Сохранов заявил, что и без нового законопроекта подрядчики обязаны устранить по гарантии все недоделки и нарушения. Однако новая инициатива поможет собственникам решить имеющиеся проблемы в случае, если подрядная организация ликвидировалась или находится в стадии банкротства. Обратиться в страховую и вести с ней диалог проще, чем доказывать вину подрядчика в судебном порядке.

Ранее с инициативой об обязательном страховании капитального ремонта домов на пять лет выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Согласно положениям документа, компания, выполнившая некачественную работу, будет обязана устранить все недостатки в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Депутат объяснил необходимость закрепления подобной меры на законодательном уровне высокой долей некачественных ремонтных работ на внутреннем рынке. Судебные же оспаривания нередко приводят к тому, что «люди годами живут с протекающими крышами».