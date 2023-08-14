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13:20, 14 августа 2023Мир

В Китае заявили о совместной с Россией защите международной справедливости

Минобороны КНР: Китай и Россия защищают международную справедливость

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Военно-морское сотрудничество России и Китая соответствует нормам международного права и нацелено на поддержание мировой и региональной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая У Цянь.

«Сотрудничество между китайскими и российскими военными носит открытый и прозрачный характер и направлено на совместную защиту международного равноправия и справедливости. (...) Это полностью отличается от практики некоторых стран, придерживающихся менталитета холодной войны», — заявил пресс-секретарь.

Таким образом он прокомментировал высказывания представителей США и Японии: там критически отреагировали на проведение российско-китайских учений в акватории Охотского моря. У Цянь подчеркнул, что «акция не направлена ​​против третьих лиц», и предостерег японскую сторону от «ошибочных оценок и несчастных случаев на море и в воздухе».

Ранее Россия и Китай начали совместное патрулирование в Тихом океане. Целью учений было заявлено укрепление сотрудничества и поддержка мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе патрулирования российские и китайские моряки отработали плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу, а также решение противолодочных задач и проведение полетов палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли.

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    Максим Габриелян
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