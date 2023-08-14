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14:00, 14 августа 2023Путешествия

Сломавшую ногу на горе в Сочи россиянку эвакуировали с вершины на вертолете

Россиянка сломала ногу на горе в Сочи и была эвакуирована с вершины на вертолете

Кадр: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Россиянка, сломавшая ногу на горе в Сочи, была эвакуирована с вершины на вертолете. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Непредвиденная ситуация произошла с 65-летней путешественницей утром 12 августа. Женщина отправилась в поход в сторону вершины хребта Ачишхо в составе зарегистрированной туристической группы и поскользнулась на мокрой от дождя тропе.

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В результате путешественница получила открытый перелом голеностопа. На место происшествия выдвинулись сотрудники МЧС. Спасатели оказали женщине доврачебную помощь, в частности иммобилизировали поврежденную конечность, наложив шину.

«После этого на носилках с применением альпинистского снаряжения начали спуск туристки по крутому склону к озеру Зеркальному, — говорится в сообщении. — Работу осложняли плохие погодные условия: сильный дождь и гроза».

Утром 13 августа за пострадавшей из Сочи вылетел вертолет со спасателями и медиком, которые подняли ее на борт. «Врач оказала женщине доврачебную помощь, сделала укол обезболивающего, — указали в ведомстве. — Дальше туристку передали фельдшерам».

Ранее в августе девять человек пострадали в аварии с экскурсионным внедорожником в Сочи. Уточняется, что в ДТП попал автомобиль «УАЗ».

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    Фариза Бацазова
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