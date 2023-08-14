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10:35, 14 августа 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

В десктопной версии WhatsApp появится функция блокировки экрана

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с конфиденциальностью. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты издания рассказали, что разработчики мессенджера внедряют новую опцию, которая позволит блокировать экран на десктопной версии WhatsApp. Сервис будет запрашивать пароль для входа в мессенджер на компьютере. «При подключении к мессенджеру вам нужно будет ввести пароль, чтобы разблокировать WhatsApp Web», — говорится в сообщении.

Новая опция также позволит обозначить, с какой периодичностью будет запрашиваться пароль, отметили в WABetaInfo. «Если вы забыли пароль, вам нужно выйти из WhatsApp Web, заново отсканировать QR-код и войти в систему», — объяснили специалисты.

По словам экспертов, новая функция конфиденциальности гарантирует, что третьи лица не получат доступ к чужим сообщениям в WhatsApp без ввода пароля. «Кроме того, уведомления не будут отображаться, когда экран будет заблокирован», — добавили в WABetaInfo. Уточняется, что в ближайшее время опция станет доступна широкого кругу пользователей.

Ранее стало известно, что пользователям WhatsApp стали доступны две новые функции под названием «Отключение звука для неизвестных номеров» и «Проверка конфиденциальности».

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    Олег Давыдов
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