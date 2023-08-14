Россиянам назвали способы войти в рабочий режим после отпуска

Психолог Дарья Волкова призвала планировать первую рабочую неделю после отпуска

Психолог Дарья Волкова призвала заранее спланировать первую рабочую неделю после отпуска, чтобы избежать стресса и преждевременного выгорания. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы войти в рабочий режим после отдыха.

По словам Волковой, необходимо качественно отдохнуть в отпуске, чтобы приступить к работе с новыми силами. Для этого во время отдыха стоит забыть про рабочие чаты и дела.

Тем не менее, до отпуска или в последний день отдыха следует определиться, с чего начать первую рабочую неделю, продолжает психолог. Полезно составить пошаговый план на ближайшие дни. Не стоит решать сразу все накопившиеся за период отпуска задачи, скорее всего, это вызовет чувство напряжения и весь эффект от отпуска пойдет насмарку.

Распределите рабочие и личные задачи по группам «срочное и важное»‎, «важное, но не срочное»‎, «не важное, но срочное»‎, «не срочное и не важное»‎. Начните с первой группы. Сложные задачи разбивайте на мелкие, выполняйте их поэтапно. Можно составить список и вычеркивать выполненное. Это хороший способ почувствовать удовлетворение от сделанной работы и получить позитивную мотивацию Дарья Волкова психолог

По словам собеседницы «Ленты.ру», между делами желательно оставлять 10–15 минут на отдых и переключение с одной задачи на другую. Это создаст ощущение комфорта и позволит чувствовать себя отдохнувшим после отпуска еще длительное время.

При сидячей работе обязательно в конце каждого часа разминайтесь, делайте легкую растяжку для шеи в течение 5–10 минут. Для быстрого снятия интеллектуального и психофизического напряжения можно использовать нейродвигательные упражнения Дарья Волкова психолог

Одним из них является упражнение «Ухо–нос—хлопок», рассказывает Волкова. Нужно правой рукой взяться за мочку левого уха, а левой рукой — за кончик носа. Затем — поменять руки местами. При смене рук нужно хлопать в ладоши.

Снять напряжение или состояние тревоги, которое может возникать при интенсивном включении в рабочий процесс, также помогут простые творческие техники, отметила психолог.

«Возьмите листок, ручку или карандаш. Рисуйте каракули, как в детстве. При этом постарайтесь ни о чем не думать, а полностью сосредоточиться на движениях руки, позвольте руке двигаться произвольно, хаотично, побудьте "сторонним наблюдателем"‎. Выполнять упражнение можно ведущей рукой, второстепенной (то есть левой для правшей, и наоборот) или двумя руками одновременно», — привела пример расслабляющего упражнения она.

Волкова уверяет, что каждый человек может управлять своей работоспособностью и научиться не уставать. Главное — относиться к себе с заботой, отказаться от жестких рамок и завышенных требований до отпуска и после него.

Ранее психолог Вита Хлебнова рассказала, как правильно отдыхать в отпуске. Для этого, по ее словам, отдых нужно тщательно планировать.