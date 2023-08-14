Туристы сняли дом на Airbnb и удивились запискам от хозяина

Семья сняла дом на Airbnb и обнаружила записки на шкафах, столах и кроватях

Путешествующая по США семья туристов сняла дом на сервисе для краткосрочной аренды Airbnb и удивилась запискам с предупреждениями от хозяина. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Бекки из Техаса приехала с родными и друзьями на отдых в неназванный город. Женщина сняла на видео мебель, обклеенную правилами, и удивила подписчиков в соцсетях. Так, записки были обнаружены на шкафах, столах, кроватях и даже стенах. Большинство из них предостерегали арендаторов от неосторожных прикосновений к старинным вещам.

«Это был стол нашей бабушки. Пожалуйста, будьте аккуратны и используйте скатерть», — указывало одно из посланий.

Бекки и ее семья были недовольны таким большим количеством запретов и задались вопросом, зачем сдавать в аренду дом с хрупкими старинными вещами. С ними согласились и другие пользователи сети. «Кажется, этого дома вообще не должно быть на Airbnb», — заметил один из юзеров.

Ранее туристка из Австралии, путешествующая по Европе, пожаловалась на нашествие клопов в арендованной в Амстердаме квартире. Анна Пол рассказала, что она сняла квартиру для себя и своей семьи в столице Нидерландов на сайте Airbnb. Блогерша призналась, что обнаружила в постельном белье крошечных черных жучков, которые начали ползать по ее матери, когда та лежала в кровати.

