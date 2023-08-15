В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили краснокнижные растения

В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили астрагал шелковисто-седой

В Бурятии во время Балета на Байкале высадили краснокнижное растение — астрагал шелковисто-седой. Об этом сообщает Байкал Daily.

Концерт, завершивший «Байкальский танцевальный фестиваль-2023», состоялся в субботу, 12 августа. Он собрал тысячу зрителей.

Партнером мероприятия выступил рекреационный и просветительский проект АМАР, который занимается исследованием, сохранением и передачей нынешнему и будущему поколениям богатого природного наследия Байкала. При его поддержке гости концерта высадили около 1200 горшков с астрагалом на участке «Пески» в особой экономической зоне «Байкальская гавань».

Астрагал – растение, занесенное в Красную книгу Бурятии. Оно встречается только на территории республики и лишь на прибрежных песках в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Деятельность по восстановлению его популяции ведется уже год, в ней участвует также Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФиБР СО РАН).

«Сейчас главное — чтобы они пережили зиму. Эти растения не любят конкуренцию, поэтому мы старались, чтобы "конкурентов" рядом было меньше», — пояснила заведующая отделом биоразнообразия и биологических ресурсов СИФиБР СО РАН, кандидат биологических наук Алла Верхозина. Она добавила, что заготовлено большое количество семян для резерва.

Ранее сообщалось, что в Бурятии на территории Хоринского лесничества высадят тысячи молодых сосен. Новые деревья появятся на территории площадью 50 гектаров, где в 2014 году произошел серьезный лесной пожар. В общей сложности специалисты планируют высадить 175 тысяч сеянцев сосны.