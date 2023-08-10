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15:03, 10 августа 2023Моя страна

В Бурятии высадят тысячи молодых сосен

В Хоринском лесничестве Бурятии высадят 175 тысяч молодых сосен
СюжетЛесные пожары:

Фото: Fox / Unsplash

В Бурятии на территории Хоринского лесничества высадят тысячи молодых сосен. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на агентство лесного хозяйства республики.

Как пояснили в ведомстве, новые деревья появятся на территории площадью 50 гектаров, где в 2014 году произошел серьезный лесной пожар. В общей сложности специалисты планируют высадить 175 тысяч сеянцев сосны.

К настоящему моменту лесники уже расчистили территорию от валежника и проложили борозды.

В конце мая сообщалось, что неподалеку от побережья озера Байкал в Бурятии высадили несколько сотен саженцев сосны. Посадки прошли в рамках акции «Сад Памяти».

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    Варвара Кошечкина
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