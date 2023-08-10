В Бурятии высадят тысячи молодых сосен

В Хоринском лесничестве Бурятии высадят 175 тысяч молодых сосен

В Бурятии на территории Хоринского лесничества высадят тысячи молодых сосен. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на агентство лесного хозяйства республики.

Как пояснили в ведомстве, новые деревья появятся на территории площадью 50 гектаров, где в 2014 году произошел серьезный лесной пожар. В общей сложности специалисты планируют высадить 175 тысяч сеянцев сосны.

К настоящему моменту лесники уже расчистили территорию от валежника и проложили борозды.

В конце мая сообщалось, что неподалеку от побережья озера Байкал в Бурятии высадили несколько сотен саженцев сосны. Посадки прошли в рамках акции «Сад Памяти».