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12:43, 15 августа 2023Путешествия

Названа минимальная стоимость путевки на Бали осенью

АТОР: минимальная стоимость тура на Бали осенью составит 252 000 на двоих

Фото: Sebastian Pena Lambarri / Unsplash

Минимальная стоимость путевки на Бали для россиян осенью этого года составит около 252 тысяч рублей на двоих, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в сентябре авиакомпания «Россия» возобновит полетную программу в Денпасар. Когда билеты на прямые рейсы поступят в продажу (точная дата пока неизвестна), туристы смогут приобрести путевки у туроператоров.

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Представители отрасли назвали ожидаемую стоимость поездки для россиян. В Ambotis Holidays тур на восемь ночей в отель две звезды с завтраками будет стоить 251,2 тысячи рублей на двоих. Представители ПАКС оценили стоимость аналогичной поездки в почти 300 тысяч рублей А 11 ночей в гостинице того же класса двум россиянам обойдутся в 387,5 тысячи рублей, уточнили в ANEX.

В АТОР добавили, что туроператоры ожидают рост спроса на туры после старта прямых рейсов на Бали. При этом большое значение будет иметь привлекательность тарифов.

Ранее стало известно, что с 20 сентября авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы в Денпасар. Перевозчик будет летать на Бали по средам и воскресеньям.

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    Мария Борисова
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