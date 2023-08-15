Названа минимальная стоимость путевки на Бали осенью

АТОР: минимальная стоимость тура на Бали осенью составит 252 000 на двоих

Минимальная стоимость путевки на Бали для россиян осенью этого года составит около 252 тысяч рублей на двоих, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в сентябре авиакомпания «Россия» возобновит полетную программу в Денпасар. Когда билеты на прямые рейсы поступят в продажу (точная дата пока неизвестна), туристы смогут приобрести путевки у туроператоров.

Представители отрасли назвали ожидаемую стоимость поездки для россиян. В Ambotis Holidays тур на восемь ночей в отель две звезды с завтраками будет стоить 251,2 тысячи рублей на двоих. Представители ПАКС оценили стоимость аналогичной поездки в почти 300 тысяч рублей А 11 ночей в гостинице того же класса двум россиянам обойдутся в 387,5 тысячи рублей, уточнили в ANEX.

В АТОР добавили, что туроператоры ожидают рост спроса на туры после старта прямых рейсов на Бали. При этом большое значение будет иметь привлекательность тарифов.

Ранее стало известно, что с 20 сентября авиакомпания «Россия» запустит прямые рейсы в Денпасар. Перевозчик будет летать на Бали по средам и воскресеньям.

