Курьера телефонных мошенников осудили за хищение денег у российских пенсионерок

Под Брянском осудили курьера телефонных мошенников, обманувших двух пенсионерок

В Брянской области суд приговорил к двум годам колонии общего режима 19-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека из Новокузнецка Кемеровской области признали виновным в преступлении по частям 2 и 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере») УК РФ.

Следствие и суд установили, что фигурант, будучи несовершеннолетним, познакомился в одном из мессенджеров с человеком, который предложил ему заработать. 18 мая он дал россиянину поручение поехать в город Клинцы под Брянск и забрать у двух пожилых женщин деньги.

Пенсионеркам накануне позвонили телефонные мошенники и убедили их в необходимости заплатить крупные суммы за непривлечение их внуков к уголовной ответственности. Звонящие заявили, что их родственники якобы виновны в ДТП, а деньги нужны на возмещение ущерба. Фигурант легенду поддержал и забрал у потерпевших в общей сложности 480 тысяч рублей. После задержания россиянина деньги были возвращены.

К уголовной ответственности также привлекли знакомого фигуранта, который в момент преступления был с ним. Его дело суд рассматривает отдельно.