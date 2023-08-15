Китаю предрекли роль крупнейшего мирового поставщика автомобилей

Moody's: Китай станет главным экспортером автомобилей к концу 2023 года

Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей уже к концу 2023 года. Об этом со ссылкой на данные агентства Moody's Analytics пишет CNBC.

В последнем отчете Moody's напомнили, что по объему поставок КНР обошла Южную Корею в 2021 году и Германию в 2022 году и сейчас занимает по этому показателю второе место в мире. Сейчас Китай приближается к лидеру рейтинга — Японии. Во втором квартале текущего года разница между экспортом стран на глобальные рынки сократилась в среднем до около 70 тысяч автомобилей в месяц, при этом год назад она составляла 171 тысячу. «Такими темпами Китай может обогнать Японию к концу года», — заявили экономисты.

Объем экспорта из Китая превысил допандемийные уровни на фоне растущего спроса на электромобили. Выручка от поставок за рубеж этого типа транспортных средств удвоились в первой половине 2023 года в годовом выражении. Для сравнения, общий объем экспорта автомобилей из Японии и Таиланда, включающих в себя как электромобили, так и традиционные, еще не вернулся к показателям, достигнутым до начала распространения COVID-19.

Одно из главных преимуществ китайских автопроизводителей — в производстве литий-ионных аккумуляторных батарей, что позволяет снизить затраты на выпуск электромобилей. По данным Moody's, Китай производит более половины мировых запасов лития благодаря сниженным расходам на рабочую силу по сравнению с такими конкурентами, как Япония и Южная Корея. При этом в стране также сосредоточено более половины мировых мощностей по переработке этого ценного металла.

В результате некоторые крупнейшие мировые автомобильные компании, в том числе Tesla и BMW, запустили в Китае собственные производственные площадки. Однако им не удалось опередить местные бренды, такие как Chery и SAIC. «Скорость, с которой Китай внедряет новые технологии в автомобильную промышленность, не имеет аналогов», — подытожили экономисты.

Электромобили составили почти 30 процентов от всех легковых автомобилей, проданных по всему миру в прошлом году, по сравнению с менее чем 5 процентами до пандемии. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2022 году продажи электромобилей подскочили до более чем 10 миллионов единиц, при этом лидирует Китай, на долю которого приходится около 60 процентов рынка.

По данным Главного таможенного управления КНР, поставки легковых автомобилей из Китая в Россию резко выросли в первой половине 2023 года По сравнению с аналогичным периодом 2022-го импорт увеличился на 543 процента. За первые шесть месяцев объем поставок легковушек из КНР составил 4,6 миллиарда долларов, а всего за это время из страны привезли 325,8 тысячи легковушек — в пять раз больше, чем годом ранее. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), Россия стала крупнейшим экспортным рынком для брендов из КНР.