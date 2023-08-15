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12:20, 15 августа 2023Мир

Клинтон заявила об ужасном моменте для США

Клинтон: суд над Трампом — это ужасный момент для США

Фото: Niall Carson / Pool / Reuters

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон прокомментировала обвинения, выдвинутые в адрес бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

«Я не знаю никого, кто может быть этим [судебным процессом над Трампом] удовлетворен. Это ужасный момент для нашей страны, когда бывший президент обвиняется в этих преступлениях», — сказала Клинтон.

Однако она добавила, что судебный процесс имеет положительные моменты. По мнению Клинтон, выдвинутые обвинения свидетельствуют о «работе системы». Попытки сторонников Трампа «замолчать правду и подорвать демократию» стали достоянием общественности.

14 августа стало известно о возможном выдвижении новых обвинений Трампу. В штате Джорджия в суд были поданы 10 обвинительных актов о попытках отменить в штате результаты президентских выборов 2020 года. Однако до сих пор не уточнено, содержатся ли в них обвинения конкретно в адрес экс-президента.

Трамп ответил на выдвинутые против него обвинения. Бывший американский лидер назвал обвинения сфальсифицированными и указал на то, что они выдвинуты специально «прямо посреди политической кампании». Он заявил, что власти развязали охоту на ведьм, а окружного прокурора обвинил в коррумпированности.

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    Максим Габриелян
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