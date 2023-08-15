Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:08, 15 августа 2023Мир

Трамп ответил на выдвинутые против него в Джорджии обвинения

Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него в Джорджии, сфальсифицированными

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США и кандидат на этот пост Дональд Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него офисом прокурора по округу Фултон в Джорджии, сфальсифицированными. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший американский лидер назвал обвинения сфальсифицированными и указал на то, что они выдвинуты специально «прямо посреди политической кампании». Он заявил, что власти развязали охоту на ведьм, а окружного прокурора обвинил в коррумпированности.

«Почему они не предъявили обвинения 2,5 года назад? Потому что они хотели сделать это прямо посреди моей политической кампании?» — задался вопросами Трамп в своей соцсети Truth Social. Так он ответил на выдвинутые против него обвинения окружным прокурором в незаконных попытках отменить результаты выборов.

Ранее стало известно, что Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел. Политика и членов его штаба обвиняют в сговоре с целью подлога результатов выборов и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 30 человек

    Дина Саева снялась в прозрачном платье на улице

    Россиян предостерегли от поспешной покупки квартир

    Раскрыты новые возможности российской «Короны»

    На Украине отбросили необходимость мирных переговоров

    Названа причина взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

    В ЛНР рассказали об атаках ВСУ группами штрафников

    Звезда реалити-шоу объяснила причину сильного похудения

    Домашняя собака спасла маленького мальчика от медведя

    18-летняя беременная женщина из Москвы погибла при взрыве в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости