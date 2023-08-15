Трамп ответил на выдвинутые против него в Джорджии обвинения

Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него в Джорджии, сфальсифицированными

Экс-президент США и кандидат на этот пост Дональд Трамп назвал обвинения, выдвинутые против него офисом прокурора по округу Фултон в Джорджии, сфальсифицированными. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший американский лидер назвал обвинения сфальсифицированными и указал на то, что они выдвинуты специально «прямо посреди политической кампании». Он заявил, что власти развязали охоту на ведьм, а окружного прокурора обвинил в коррумпированности.

«Почему они не предъявили обвинения 2,5 года назад? Потому что они хотели сделать это прямо посреди моей политической кампании?» — задался вопросами Трамп в своей соцсети Truth Social. Так он ответил на выдвинутые против него обвинения окружным прокурором в незаконных попытках отменить результаты выборов.

Ранее стало известно, что Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел. Политика и членов его штаба обвиняют в сговоре с целью подлога результатов выборов и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.