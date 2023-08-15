Россиян предупредили о вреде капельниц красоты

Дерматолог Кубаева предупредила об опасности капельниц красоты для здоровья

Некоторые биологически активные добавки (БАДы) способны лишь поддержать эффект от косметологических процедур, а так называемые капельницы красоты и вовсе могут нанести вред. Об этом дерматолог, косметолог Анна Кубаева предупредила россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указала, что повысить упругость и эластичность кожи можно с помощью коллагеностимулирующих процедур, мезотерапии и других профессиональных методик. При этом, по ее словам, капельницы красоты не могут остановить старение, однако могут представлять опасность для здоровья. Использовать их рекомендуется только при отравлении и алкогольной или наркотической интоксикации организма. В остальных случаях подобные капельницы красоты лишь повышают нагрузку на почки.

Не могут заменить визит к косметологу или замедлить старение и различные препараты коллагена для приема внутрь, продолжила дерматолог. При попадании в желудок они просто не достигают кожи, так как расходуются на укрепление суставов, связочного аппарата и решение других приоритетных проблем организма.

Элемент не достигает кожного покрова, потому что он не является приоритетным в организме. И так будет действовать каждое вспомогательное вещество биологически активной добавки Анна Кубаева врач-дерматолог, косметолог

Также, как отметила Кубаева, до кожных покровов не добирается гиалуроновая кислота, которая необходима в первую очередь для здоровья стекловидного тела глаза, слизистых ЖКТ и суставов. Принимать ее для омоложения бесполезно, уверена врач.

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