Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:28, 15 августа 2023Забота о себе

Россиян предупредили о вреде капельниц красоты

Дерматолог Кубаева предупредила об опасности капельниц красоты для здоровья

Фото: Unsplash

Некоторые биологически активные добавки (БАДы) способны лишь поддержать эффект от косметологических процедур, а так называемые капельницы красоты и вовсе могут нанести вред. Об этом дерматолог, косметолог Анна Кубаева предупредила россиян в беседе с «Газетой.Ru».

Врач указала, что повысить упругость и эластичность кожи можно с помощью коллагеностимулирующих процедур, мезотерапии и других профессиональных методик. При этом, по ее словам, капельницы красоты не могут остановить старение, однако могут представлять опасность для здоровья. Использовать их рекомендуется только при отравлении и алкогольной или наркотической интоксикации организма. В остальных случаях подобные капельницы красоты лишь повышают нагрузку на почки.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
«35 лет — и ты устарел» Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
«35 лет — и ты устарел»Мужчины столкнулись с дискриминацией по красоте и возрасту. На что они готовы ради молодости?
24 февраля 2023

Не могут заменить визит к косметологу или замедлить старение и различные препараты коллагена для приема внутрь, продолжила дерматолог. При попадании в желудок они просто не достигают кожи, так как расходуются на укрепление суставов, связочного аппарата и решение других приоритетных проблем организма.

Элемент не достигает кожного покрова, потому что он не является приоритетным в организме. И так будет действовать каждое вспомогательное вещество биологически активной добавки

Анна Кубаева врач-дерматолог, косметолог

Также, как отметила Кубаева, до кожных покровов не добирается гиалуроновая кислота, которая необходима в первую очередь для здоровья стекловидного тела глаза, слизистых ЖКТ и суставов. Принимать ее для омоложения бесполезно, уверена врач.

Ранее врач-дерматокосметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман назвал россиянам способы избавиться от второго подбородка. В борьбе с этим явлением специалист посоветовал спать на спине и правильной подушке.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    52-летняя ведущая снялась в купальнике на отдыхе

    Режиссер Ларс фон Триер решил найти девушку через соцсети

    Россия захотела производить самолеты SSJ в Индии

    Названа распространенная ошибка пользователей консолей

    Россиянин напал на подростков из-за шума и попал под статью

    Россиян предупредили о вреде капельниц красоты

    Неймар перешел в «Аль-Хиляль»

    На Западе оценили оборонные способности России

    Мстительный мужчина решил устроить пожар в доме соседки и случайно поджег себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости