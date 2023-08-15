Россиянина осудили на 20 лет за развращение детей и насильственные действия

Под Иркутском осудили на 20 лет мужчину за преступления против детей

В Иркутской области суд приговорил к 20 годам лишения свободы 47-летнего местного жителя за преступления против детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера), пунктам «а,в,г» части 2 статьи 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным ведомства, с 2019 по 2021 годы мужчина, используя интернет, домогался маленьких потерпевших. Выйти на фигуранта удалось сотрудникам ГУ МВД России по Иркутской области.

Теперь осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.