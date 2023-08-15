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05:31, 15 августа 2023Путешествия

Россиянка назвала свинарником популярную достопримечательность Казахстана

Россиянка назвала свинарником плато Ассы в Казахстане из-за мусора

Фото: MindStorm / Shutterstock / Fotodom

Россиянка побывала на популярном у туристов плато Ассы в Казахстане и пожаловалась на мусор, отсутствие туалетов и плохую организацию. Об этом сообщил Telegram-канал «НЕХабар».

В социальных сетях туристка рассказала, что приехала на плато Ассы понаблюдать за звездами. В итоге отдых обернулся разочарованием. По словам девушки, на 75-100 человек работал только один гид. К тому же, на плато, куда по выходным дням приезжает до 1,5 тысячи человек, был только один туалет. Мусора вокруг было столько, что россиянка назвала достопримечательность свинарником.

День поездки тоже был выбран неудачно. Автор публикации отметила, что экстренные службы за неделю предупредили об опасной погоде, но путешественников все равно привезли в горы.

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Читатель Telegram-канала подтвердил, что на туристической локации был только один туалет на группу из 200 человек. Люди стояли в очереди по часу, а некоторые от безысходности ходили «куда-то за угол».

Недовольство туристов разделили и другие путешественники. Журналистка Аида Сайжанова рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что турфирма запретила ей сдать путевку, хотя на плато Ассы ожидалась плохая погода. В итоге группа попала под проливной дождь со шквальным ветром. Возвращаться пришлось «в кромешной тьме по размытой горной дороге». Туристка потребовала вернуть ей деньги за поездку.

Ранее другая российская туристка рассказала, что отдых в Казахстане может стать дешевой заменой отпуска в Турции, но раскритиковала отель класса «люкс» за отсутствие тихих мест без детей и анимации.

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    Мария Борисова
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