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09:08, 15 августа 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал один из своих крупнейших провалов

Артемий Лебедев назвал провалом попытку устроить детсад для детей сотрудников

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал один из своих крупнейших провалов, связанных с бизнесом. В посвященном предпринимательству подкасте «Основатели» на YouTube он раскрыл, что в прошлом пытался устроить детский сад для детей своих сотрудников, однако это обернулось неудачей.

Лебедев уточнил, что детский сад должен был быть бесплатным. Но попытка организовать его, по словам дизайнера, вылилась в «полный провал».

«Мы столкнулись с суровой реальностью. Розовые очки были поцарапаны безнадежно. Потому что родители такие: "А где бассейн? А где английский? А где то-се? А где вот такое-то питание, вот это мы не едим, вот то едим?"» — объяснил он и добавил, что проект не получил продолжения.

Рассуждая об этом случае, Лебедев также выразил уверенность в том, что некоторые вещи «лучше просто даже не начинать делать». «То, что называется "добрыми намерениями выложена дорога в ад", я это хорошо понял в течение своей жизни», — констатировал дизайнер.

Ранее Артемий Лебедев рассказал о проблемах с учебой в МГУ. Блогер признался, что не посещал занятия по физкультуре в университете, в связи с чем ему приходилось отрабатывать прогулы.

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    Маргарита Щигарева
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