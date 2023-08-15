Пассажир самолета пожаловался на «демонические крики» ребенка и снял их на видео

Пассажир летевшего в США самолета снял на видео крики чужого ребенка

Пассажир самолета, летевшего из Германии в США, пожаловался на «демонические крики» чужого ребенка и снял их на видео. Кадры он опубликовал в своих соцсетях, передает Daily Mail.

На записи видно, как ребенок залезает на сиденье и кричит. Мать пытается успокоить мальчика, однако тот вместо этого начинает бегать по проходу лайнера. Почти все время полета — восемь часов — герой видео отказывался занимать свое место или вести себя тише. По словам автора ролика, все пассажиры сидели с закрытыми ушами.

В комментариях пользователи были удивлены бездействием матери. «К сожалению, такое происходит очень часто. Даже наушники с шумоподавлением не заглушили бы этот ужас. Полное отсутствие дисциплины… ребенка и родителей надо наказать за нарушение правил техники безопасности», — отметил один из юзеров.