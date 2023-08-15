В Минздраве РД опровергли информацию о нехватке донорской крови в Махачкале

В Минздраве Республики Дагестан (РД) опровергли информацию о нехватке донорской крови на фоне аварии на АЗС в Махачкале. Заявление опубликовано в Telegram-канале министерства.

Украинский YouTube-канал «Редиска» опубликовал ролик, в котором утверждается, что на фоне аварии на АЗС в Махачкале в больницах не хватает донорской крови.

В Минздраве Дагестана опровергли информацию о нехватке донорской крови. «Сотрудники Республиканкой станции переливания крови на рабочих местах и принимают доноров. Как видите, их немало», — говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что запасов крови на данный момент достаточно, и призвало граждан отложить визит на станцию переливания на следующий день.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что Республиканская станция переливания крови отправила запасы плазмы крови и ее компонентов в клиники Махачкалы для лечения пострадавших. «Готовы отправить еще при необходимости. Вся урна прошла проверку безопасности», — говорится в сообщении.

Информация о том, что в Махачкале не хватает донорской крови, не получила широкого распространения в СМИ. Многие издания опубликовали сообщение о том, что в городе много желающих стать донорами крови.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»