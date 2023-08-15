В московском метро мужчина выхватил телефон у пассажира во время разговора

В Москве задержали юношу, похитившего телефон у пассажира во время разговора

В Москве задержали 20-летнего мужчину, забравшего телефон у пассажира метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчина выхватил смартфон, пока пассажир разговаривал, затем сбежал. Отмечается, что стоимость гаджета 50 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия юноши, и силовикам удалось установить его личность. Он признал вину и рассказал, что телефон уже продал за четыре тысячи рублей после сброса всех настроек. А пин-код он смог подсмотрел в вагоне метро, когда говорил с пострадавшим.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 161 («Грабеж») Уголовного кодекса РФ.