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17:10, 15 августа 2023Бывший СССР

В рембате ВСУ рассказали о потерях при попытках эвакуировать технику НАТО

NYT: рембаты ВСУ несут потери при попытках эвакуировать подбитую технику НАТО

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Ремонтные батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут потери при попытках эвакуировать подбитую технику НАТО с поля боя. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на слова украинских механиков.

«Как и военные медики, которые ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы вытащить раненых, механики отваживаются выходить на поле боя, преодолевая минные поля и артобстрелы, чтобы эвакуировать и отремонтировать сломанную или уничтоженную технику», — говорится в материале.

По словам заместителя начальника одного из рембатов ВСУ, за последние месяцы подразделение потеряло шесть механиков.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ задействовали уже две трети резервов, подготовленных для контрнаступления в Запорожской области.

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