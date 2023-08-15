В Запорожской области заявили об отправленных в наступление двух третях ВСУ

Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали две трети резервов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали уже две трети резервов, подготовленных для контрнаступления в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас ВСУ на Запорожском фронте уже задействовали две трети резервов, значительную часть из которых уже потеряна в боях», — отметил он.

Рогов добавил, что Украина пока не задействовала штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за рубежом. По его оценкам, речь идет о нескольких десятках тысяч бойцов ВСУ, их планируют отправить в наступление в попытке добиться успеха на одном из направлений фронта.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что российские военные утром 13 августа отразили атаку украинской армии, предпринятую в направлении населенного пункта Работино в Запорожской области. По его данным, в общей сложности ВСУ задействовали в атаке до 70-80 человек, а также тяжелую бронетехнику.

