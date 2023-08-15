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09:28, 15 августа 2023Забота о себе

Звезда реалити-шоу объяснила причину сильного похудения

Звезда реалити-шоу Шина Шей назвала причиной резкой потери веса сильный стресс
Шина Шей

Шина Шей. Фото: AdMedia / FS / Globallookpress.com

Американская телеведущая и звезда реалити-шоу «Правила Вандерпампа» Шина Шей назвала причиной нездоровой потери веса сильный стресс и возросший уровень тревожности. Ее слова приводит издание People.

В беседе с диетологом Лорен Хьюберт 37-летняя знаменитость призналась, что после рождения ребенка старалась реже взвешиваться, чтобы не зацикливаться на весе, при этом пытаясь правильно питаться и заниматься спортом. «Я не придерживалась какой-то определенной диеты после рождения ребенка, а просто продолжала тренироваться и на самом деле почти не пила алкоголь в течение первого года — я все еще кормила грудью», — объяснила Шей.

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Однако с начала лета звезда реалити-шоу находилась в состоянии сильного стресса, что негативно сказалось на ее здоровье. Отражение в зеркале все же заставило Шей «вытащить весы из шкафа». Она осознала, что процесс похудения зашел слишком далеко, а вес достиг нездоровой отметки. Чтобы немного поправиться, она решила больше есть и восстановить график тренировок.

В заключение Шей добавила, что на фоне потери веса многие друзья стали подозревать ее в использовании популярных уколов для диабетиков. Однако знаменитость заявила, что никогда не прибегала к этому методу похудения и не собирается делать это в будущем, так как это не для нее.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.

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    Наталья Обрядина
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