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14:20, 15 августа 2023Моя страна

В музее Нижнего Тагила обновили освещение

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила улучшили освещение

Фото: Виталий Майшев / Пресс-служба ЕВРАЗ

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила обновили осветительное оборудование. Работы провели при благотворительной поддержке компании ЕВРАЗ, пишет издание KP.RU.

Уточняется, что на проекты поддержки музея за последние три года было направлено более двух миллионов рублей. В рамках модернизации улучшили зал итальянского искусства, а также реализовали проект для слабовидящих посетителей «Трогать разрешается».

Новая система освещения установлена в зале «Искусство XX века». Демонтированы старые лампы, установлено восемьдесят современных осветительных приборов, которые имеют возможность менять угол освещения, благодаря чему картины выглядят более объемно. Посетители уже оценили в новом свете работы русских художников Константина Коровина, Константина Ухтомского и их учеников.

Ранее сообщалось, что в Казани к 1 сентября захотели открыть музей истории котов. Полюбоваться подопечными музея можно будет на Большой Красной улице. Музей планируется обустроить в трехэтажном особняке, расположенном практически под стенами Казанского кремля.

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    Карина Черных
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