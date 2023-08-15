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13:58, 15 августа 2023Мир

Адвокаты Трампа назвали обвинения в Джорджии абсурдными

Юристы экс-президента США Трампа назвали новые обвинения против него абсурдными

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа назвали новые обвинения, выдвинутые против него офисом прокурора по округу Фултон в Джорджии, шокирующими и абсурдными. Об этом сообщает Newsweek.

«Эти события были шокирующими и абсурдными, начиная с утечки предполагаемого обвинительного заключения до того, как свидетели дали показания или присяжные заседали, и заканчивая тем, что окружной прокурор не смог дать никаких объяснений», — заявили юристы.

Адвокаты бывшего американского лидера отметили, что с нетерпением ждут подробного рассмотрения обвинительного заключения, которое «столь же ошибочно и неконституционно, как и весь процесс».

Ранее офис прокурора по округу Фултон предъявил Трампу и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов. Всем подсудимым также было предъявлено обвинение в рэкете, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

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    Семен Александров
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