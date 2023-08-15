Появились данные о состоянии пострадавших на нефтяном месторождении в Югре

Пострадавшие на Талинском месторождении в Югре находятся в тяжелом состоянии

Шестеро пострадавших на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) находятся в тяжелом состоянии. Такие данные появились в Telegram-канале департамента здравоохранения региона.

В ведомстве пояснили, что двух пострадавших силами санитарной авиации транспортировали в окружной ожоговый центр в городе Пыть-Ях. Еще двоих доставили в ожоговое отделение в Сургут.

«Двое пострадавших продолжают лечение в условиях окружной больницы Нягани», — уточнили в депздраве Югры. В ведомстве заверили, что гражданам оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Вечером 14 августа на 95-м кусте Талинского участка около Нягани в Югре произошел взрыв с последующим возгоранием на площади 100 квадратных метров. По последним данным, двух человек спасти не удалось.

К тушению пламени были привлечены силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находились баллоны с азотом.