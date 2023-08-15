Стало известно о планах министра обороны Венесуэлы посетить Россию

Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес запланировал визит в Россию

Вице-министр по вопросам планирования и развития министерства обороны Венесуэлы Ренье Урбаэс Фермин заявил о планах министра обороны страны Падрино Лопеса посетить Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление было сделано на полях ХI Московской конференции по международной безопасности. Фермин отметил, что министр обороны не приехал в Россию ранее в связи со сложностями внутри Венесуэлы и международным давлением, с которым сталкивается страна. Также он выразил уверенность, что «он [министр обороны Венесуэлы] сможет скоро приехать и встретиться с российским руководством».

Ранее стало известно о нежелании Лаоса размещать военные базы США в странах АСЕАН.