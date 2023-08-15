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15:51, 15 августа 2023Интернет и СМИ

В VK появилась уникальная возможность для интересующихся IT россиян

VK Education открывает набор на бесплатные курсы по Go, Python и техподдержке

Фото: Unsplash

Платформа VK Education открывает набор на три бесплатных образовательных программы по Go, Python и технической поддержке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что курсы рассчитаны на студентов третьего и четвертого курсов бакалавриата, второго-пятого курсов специалитета, а также учащихся магистратуры и недавних выпускников. Они насыщены практикой — под руководством экспертов студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, который поможет войти и начать карьеру в IT.

«VK Education активно поддерживает студентов и помогает им развиваться в IT-сфере. На наших бесплатных курсах они могут освоить востребованные направления и использовать их в работе над реальными IT-проектами. Значительная часть всех программ — работа над практическими кейсами. Полученные знания и опыт будут полезны начинающим специалистам для старта карьеры. Лучшие выпускники курсов смогут присоединиться к команде VK», — сообщила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Отмечается, что обучение бесплатное, продолжительность каждого курса — три месяца. Для зачисления необходимо пройти вступительные испытания. Занятия проходят онлайн, их можно совмещать с учебой или работой. В программах также есть офлайн-мероприятия. Подать заявку на обучение можно на сайте.

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    Варвара Кошечкина
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