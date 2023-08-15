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15:51, 15 августа 2023Силовые структуры

Адвокаты попросили защитить фигуранта дела об изнасилованиях в тюремной больнице

Избитый адвокат по делу об изнасилованиях в ОТБ-1 попросил главу СКР о защите

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Адвокатская палата Москвы просит председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина расследовать нападение на Алексея Журавлева, защищающего фигуранта уголовного дела о массовых изнасилованиях заключенных тюремной больницы УФСИН по Саратовской области (ОТБ-1). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В своем обращении адвокаты указывают, что нападение на коллегу связано с его профессиональной деятельностью. Также они просят взять Журавлева и его подзащитного под государственную защиту. Палата направила письма главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой о содействии.

Журавлева избили в московском районе Некрасовка пятеро неизвестных ему молодчиков, один из которых во время нападения сказал, что ему досталось за подзащитных, которых «надо давить». Пострадавший обратился с заявлением в полицию, однако там не стали возбуждать уголовное дело по факту произошедшего.

Журавлев защищает строителя Виктора Шеянова, осужденного на восьмилетний срок за драку. Находясь в колонии, он повздорил с авторитетными заключенными, и администрация отправила его отсидеться в ОТБ-1, где позже разразился скандал, когда вскрылись массовые случаи насилия над осужденными. Шеянов пошел на сотрудничество со следствием по этому делу и на допросе заявил, что издеваться над сокамерниками его заставили сотрудники тюремного ведомства.

Помимо него по делу о массовых изнасилованиях проходят санитары Сергей Ананьев, Сергей Линкевич, Виталий Янин и несколько сотрудников младшего медперсонала. Роль организаторов насилия следователи отвели бывшему начальнику тюремной больницы Павлу Гаценко и его заместителю по безопасности Сергею Мальцеву.

Стоит также отметить, что Шеянов был свидетелем по делу саратовского криминального авторитета Бесика Квинихидзе (Бесо Руставский), который получил восьмилетний срок за занятие высшего положения в преступной иерархии.

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    Любовь Ширижик
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