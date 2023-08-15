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02:00, 15 августа 2023Среда обитания

Автор музыки к «Королю льву» и «Дюне» купил легендарную студию звукозаписи

Композитор Ханс Циммер стал совладельцем студии звукозаписи «Би-би-си» в Лондоне

Фото: Henry Nicholls / Pool / Reuters

Двукратный обладатель премии «Оскар», германский композитор Ханс Циммер, стал совладельцем звукозаписывающей студии «Би-би-си» в Лондоне. О том, что группа покупателей во главе с автором музыки к «Королю льву» и «Дюне» приобрела легендарное здание, сообщает вещательная корпорация.

Речь идет о студии в районе Майда-Вале, на которой для радио «Би-би-си» живые выступления записывали многие известные группы и исполнители — в том числе группы The Beatles и Led Zeppellin, исполнители Дэвид Боуи, Адель и Бейонсе. Корпорация приобрела здание в 1933 году — тогда в нем находился крупнейший в Великобритании комплекс для катания на роликовых коньках. Би-би-си оборудовала на его месте семь студий для записи музыки и радиоспектаклей.

Внутри на постоянной основе располагался симфонический оркестр «Би-би-си», а в годы Второй мировой войны здание использовали как основное место для радиовещания на Великобританию во время налетов германской авиации.

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Ранее корпорация оценивала стоимость студии в 10 миллионов фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда рублей), однако фактическая сумма сделки не раскрывается. Наряду с известным композитором владельцами здания стали продюсеры фильмов «Реальная любовь» и «Кошки» Тим Биван и Эрик Феллнер, возглавляющие киностудию Working Title Films.

Циммер рассказал, что впервые поработал на этой студии 45 лет назад. Теперь он собирается сделать из здания место, которое «вдохновляет, учит, технологически служит искусству и человечеству, дает будущим поколениям те же самые возможности, которые были у него: творить и не сдаваться».

По данным «Би-би-си», студии предстоит многомиллионный ремонт — внешний фасад здания не изменится, а внутри планируют провести масштабную реконструкцию. Сама же корпорация намерена перевезти звукозаписывающее подразделение на территорию Олимпийского парка королевы Елизаветы на востоке Лондона, где и будет базироваться ее симфонический оркестр. Переезд запланирован на 2025 год.

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    Нина Ташевская
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