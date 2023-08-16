В российском регионе задержали активных участников запрещенного объединения АУЕ

В Калмыкии следователи возбудили дело по факту организации и участия в АУЕ

В Калмыкии следователи возбудили дело по факту организации и участия в деятельности запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Тамара Эльдеева.

В рамках этого дела задержали лидера и 12 наиболее активных участников. В суд направлены ходатайства об их аресте. В ходе обыска из их домов в городе Элисте и районах республики изъяли заготовленные для совершения нападений металлические трубы.

В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с задержанием мужчин. На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру и кладут их на пол. Далее правоохранители досматривают само жилье.

По версии следствия, ранее судимый житель Элисты привлек к участию в запрещенной организации около 200 человек, значительная часть которых еще не достигла совершеннолетия.

Ранее стало известно, что в Калмыкии 35-летнего местного жителя осудят за попытку организации ячейки этого движения. При этом мужчина пытался сделать это, находясь на территории СИЗО-1 и пытаясь пропагандировать экстремистскую идеологию среди арестантов.