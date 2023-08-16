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13:58, 16 августа 2023Мир

Джо Байдена раскритиковала собственная партия

Fox News: демократы разочарованы реакцией Байдена во время пожаров на Гавайях
СюжетПожары в США:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президента США Джо Байдена раскритиковали члены собственной Демократической партии за его реакцию во время пожаров на Гавайских островах. Об этом сообщает Fox News.

Бывший член Палаты представителей штата Гавайи, демократ Марк Каниела Инг назвал реакцию Байдена на пожары шокирующей и отметил, что разочарован его действиями.

«Когда происходят подобные трагедии, шокирует, что люди продолжают вести себя как обычно. С одной стороны, вы не хотите, чтобы все были в вечном мрачном настроении, но, с другой стороны, как вы можете просто так поступать?» — заявил бывший парламентарий.

Реакция была связана с инцидентом, произошедшем 13 августа. Несмотря на пожары, президент США продолжил свой отдых в штате Делавэр и на вопросы журналистов ответил, что у него нет комментариев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома перепутала фамилию и пол сенатора во время пресс-конференции по ситуации с пожарами на Гавайских островах. Целью проводимого мероприятия было развеять слухи об отсутствии у президента контроля за ситуацией.

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    Максим Габриелян
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