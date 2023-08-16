Джо Байдена раскритиковала собственная партия

Fox News: демократы разочарованы реакцией Байдена во время пожаров на Гавайях

Президента США Джо Байдена раскритиковали члены собственной Демократической партии за его реакцию во время пожаров на Гавайских островах. Об этом сообщает Fox News.

Бывший член Палаты представителей штата Гавайи, демократ Марк Каниела Инг назвал реакцию Байдена на пожары шокирующей и отметил, что разочарован его действиями.

«Когда происходят подобные трагедии, шокирует, что люди продолжают вести себя как обычно. С одной стороны, вы не хотите, чтобы все были в вечном мрачном настроении, но, с другой стороны, как вы можете просто так поступать?» — заявил бывший парламентарий.

Реакция была связана с инцидентом, произошедшем 13 августа. Несмотря на пожары, президент США продолжил свой отдых в штате Делавэр и на вопросы журналистов ответил, что у него нет комментариев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома перепутала фамилию и пол сенатора во время пресс-конференции по ситуации с пожарами на Гавайских островах. Целью проводимого мероприятия было развеять слухи об отсутствии у президента контроля за ситуацией.