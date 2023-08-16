Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:20, 16 августа 2023Мир

Пресс-секретарь Белого дома перепутала фамилию и пол сенатора

Fox News: пресс-секретарь Белого дома не знает имена сенаторов и путает их пол

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла правильно произнести фамилии двух сенаторов и перепутала пол одного из них. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел во время пресс-конференции по ситуации с пожарами на Гавайских островах. Пресс-секретарь заявила, что президент США Джо Байден следит за происходящим и поддерживает контакты с обоими сенаторами от штата Мэйзи Хироно и Брайаном Шацем.

Однако она не смогла правильно произнести фамилии обоих сенаторов, а также назвала Мэйзи Хироно мужчиной.

«С сенатором [Хорино] (...) президент как раз разговаривал вчера вечером. [Он] поблагодарил президента за поддержку, которую федеральные агентства оказали жителям Гавайев (...) Так же как и сенатор Шорт-Шва-Шарт-Шотс (Шац — прим. "Ленты.ру")», — сказала Жан-Пьер.

13 августа Джо Байден подвергся жесткой критике, когда заявил журналистам во время своего отдыха в штате Делавэр, что у него нет комментариев о происходящем на Гавайских островах. Целью проводимой пресс-конференции было развеять слухи об отсутствии у президента контроля за ситуацией с пожарами.

Ранее на Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры атаки украинского надводного дрона на Крымский мост

    Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в российском городе

    В Москве пройдет юбилейный конкурс для НКО

    Стала известна средняя стоимость аренды «однушки» в Москве

    Украинский порт на Дунае продолжил работать после повреждения зернохранилищ

    В США назвали Россию выдающимся противником

    В Алжире запретили показ фильма «Барби»

    Создана умная таблетка для исследования кишечника

    Экс-глава МИД Австрии назвала преимущество рязанской деревни перед Мальдивами

    Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости