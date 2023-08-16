Пресс-секретарь Белого дома перепутала фамилию и пол сенатора

Fox News: пресс-секретарь Белого дома не знает имена сенаторов и путает их пол

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла правильно произнести фамилии двух сенаторов и перепутала пол одного из них. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел во время пресс-конференции по ситуации с пожарами на Гавайских островах. Пресс-секретарь заявила, что президент США Джо Байден следит за происходящим и поддерживает контакты с обоими сенаторами от штата Мэйзи Хироно и Брайаном Шацем.

Однако она не смогла правильно произнести фамилии обоих сенаторов, а также назвала Мэйзи Хироно мужчиной.

«С сенатором [Хорино] (...) президент как раз разговаривал вчера вечером. [Он] поблагодарил президента за поддержку, которую федеральные агентства оказали жителям Гавайев (...) Так же как и сенатор Шорт-Шва-Шарт-Шотс (Шац — прим. "Ленты.ру")», — сказала Жан-Пьер.

13 августа Джо Байден подвергся жесткой критике, когда заявил журналистам во время своего отдыха в штате Делавэр, что у него нет комментариев о происходящем на Гавайских островах. Целью проводимой пресс-конференции было развеять слухи об отсутствии у президента контроля за ситуацией с пожарами.

Ранее на Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров.