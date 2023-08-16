Блогерша показала на камеру небритое тело и порадовала зрителей

Блогерша с никнеймом @calitafire3 показала на камеру небритое тело и порадовала зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсер позировала в облегающем платье длины мини на тонких бретелях. При этом она подняла руки вверх, продемонстрировав растительность в подмышечных впадинах. Автор ролика заявила, что приняла волосы на своем теле, после того как ей исполнилось 30 лет.

Пользователи сети восхитились внешностью блогерши и поддержали ее в комментариях. «Вау, какая естественная красота», «Абсолютно прекрасно», «Идеальная женщина», «Это твое тело, принимай все, что оно может тебе предложить», — заявили юзеры.

Ранее в августе блогерша с никнеймом @orim с волосатым телом назвала главный плюс отказа от бритья для женщин. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала растительность на ногах и в зоне подмышечных впадин. При этом юзер заявила, что ей нравится ее естественная внешность, поскольку она служит защитой от мужчин-извращенцев.