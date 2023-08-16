Сыгравший в фильме «Титаник» актер вылечился от рака простаты

Сыгравший в «Титанике» актер Эрик Браден рассказал о победе над раком простаты

Немецкий актер Эрик Браден, сыгравший в фильме «Титаник» и сериале «Как я встретил вашу маму», рассказал о победе над раком простаты. Его слова цитирует издание People.

82-летний артист, в течение 40 лет игравший одну из главных ролей в телевизионной мыльной опере «Дерзкие и красивые», заявил, что по результатам последних анализов и цистоскопии он полностью вылечился от рака предстательной железы. «Они [врачи] ни черта не смогли найти. Разве это не мило?» — поделился хорошими новостями Браден.

При этом, актер отметил, что несмотря на отсутствие раковых клеток в мочевом пузыре, ему все равно придется пройти ряд профилактических процедур.

О своем диагнозе Браден сообщил в апреле 2023 года. По его словам, он отправился к врачу из-за того, что испытывал сложности с мочеиспусканием и полным опорожнением мочевого пузыря. Дошло до того, что актеру приходилось каждые полчаса ходить в туалет, чтобы облегчиться. Первоначально медики диагностировали ему рак мочевого пузыря, однако впоследствии этот диагноз не подтвердился.

Ранее 84-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда объявила, что излечилась от онкологического заболевания за несколько месяцев. Фонда рассказала общественности, что рак — неходжкинская лимфома — находится в стадии ремиссии.