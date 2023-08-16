Пара с четырьмя детьми укрепила отношения при помощи измен

Семейная пара рассказали о пользе «открытых» отношениях

Британская семейная пара с четырьмя детьми рассказала, что супружеские измены укрепили их отношения и принесли им только пользу. Их историей поделилась Daily Mirror.

31-летняя Зоуи Грей и ее 36-летний партнер Мэтт договорились об «открытых» отношениях почти сразу после того, как начали встречаться. Первоначально идею предложил Мэтт, которому в прошлом неоднократно изменяли девушки. Он предположил, что сможет решить эту проблему, если сразу позволит Зоуи заводить любовников.

Первоначально право на измены было только у Зоуи, но с условием, что она будет делиться всеми подробностями своей личной жизни с Мэттом. Однако через пару месяцев она предложила и Мэтту попробовать секс с другими женщинами на тех же условиях.

Сначала он был шокирован тем, что я сама предложила ему это. Для него это была зона полной неизвестности, он очень нервничал, когда мы первый раз пошли вместе в секс-клуб. Но теперь у нас просто отличные отношения, и мы счастливее, чем когда бы то ни было Зоуи

По их словам, сейчас в их семье установились особые доверие и близость, поскольку они ничего не скрывают друг от друга. Партнеры вместе ходят на свингерские вечеринки, встречаются с другими парами и ищут любовников в приложениях для свиданий. У пары есть несколько обязательных условий для новых знакомств: это необходимость симпатии со стороны обоих партнеров, соблюдение мер безопасности и использование защиты во время секса.

Между партнерами случаются вспышки ревности, однако они стараются все проговаривать и прислушиваться друг к другу в случаях, если один из них испытывает дискомфорт.

Несмотря на взаимную удовлетворенность форматом отношений, пара часто слышит негативные ремарки в свой адрес. Многие упрекают Мэтта и Зоуи в отсутствии у них настоящей любви. Они спокойно реагируют на критику. «Мы очень счастливы, и все наши новые знакомые тоже довольны своим выбором и знакомством с нами. В этом сообществе никто никого не осуждает, и благодаря этому опыту у нас появились настоящие друзья на всю жизнь», – говорит Зоуи.

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