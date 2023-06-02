Женщина справилась с потерей мужа при помощи секса с незнакомцами

Daily Mail: потерявшая мужа женщина справилась с горем при помощи секса с 15 незнакомцами

Потерявшая мужа жительница Великобритании справилась с горем, занимаясь сексом с незнакомцами в течение года. Об этом сообщает Daily Mail.

39-летняя Алекс Делани потеряла мужа Ника, когда ей было 34 года. Пара провела в браке больше десяти лет, оба хотели детей и планировали беременность при помощи искусственного оплодотворения. Однако в 2018 году, через два дня после того, как супруги вернулись из отпуска в Португалии, мужчина внезапно потерял сознание дома. Оказалось, что у Ника оторвался тромб. Он скончался в больнице через несколько дней.

Спустя три месяца овдовевшая Алекс Делани, которая по-прежнему не находила себе места от горя, ощутила сильнейшее сексуальное возбуждение. Она постоянно думала о сексе. В конце концов женщина скачала приложение для свиданий и стала встречаться с разными мужчинами для секса без обязательств.

С первым партнером мы познакомились в сети и договорились встретиться и выпить кофе. Я была трезвой, он тоже. Но спустя мгновения после того, как мы переступили порог моей квартиры, мы начали заниматься сексом Алекс Делани вдова

За год у Алекс было около 15 разных любовников, хотя до свадьбы с Ником она спала всего с пятью партнерами, с каждым из которых состояла в отношениях. При этом женщина выбирала не тот тип мужчин, который ее обычно привлекает, чтобы не привязываться. Ей казалось, что в ином случае это будет измена покойному мужу.

Делани не могла объяснить, в чем причина такого поведения, которое раньше было ей абсолютно несвойственно. Это оставалось для нее загадкой до тех пор, пока она не присоединилась к онлайн-сообществу молодых вдов. Общаясь с ними, Делани обнаружила, что внезапный всплеск либидо после потери давнего партнера — частое явление. Более того, у этого феномена даже есть название: его называют «вдовий огонь».

Недавнее исследование, показало, что 63 процента людей, навсегда потерявших партнеров, ощущают очень сильное сексуальное притяжение к новым людям. Терапевт Клэр Дикон утверждает, что сексуальное наслаждение помогает справляться со скорбью. Горе повышает уровень гормонов стресса в организме, а гормоны сексуального удовольствия нейтрализуют их. К тому же сексуальное возбуждение это объяснимая биологическая реакция человеческого тела на угрозу и стресс: организм стремимся к размножению, чтобы обеспечить выживание вида.

Ранее сообщалось о женщине, которая подарила мужу на сорокалетие секс втроем. Опыт показался ей интересным, но она решила его не повторять.