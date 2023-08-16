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21:04, 16 августа 2023Экономика

Газ в Европе резко подешевел

Биржевые цены на газ в Европе упали на 5 %
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Цены на газ в Европе во время торгов на лондонской бирже ICE в среду, 16 августа, упали почти на пять процентов. Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF резко подешевели до 420 долларов за кубометр, свидетельствуют данные площадки.

На начало торгов стоимость газа составляла 460,5 доллара за кубометр. С момента закрытия прошлого дня топливо выросло в цене на 4,3 процента, на 19 долларов. На пике стоимость фьючерсов достигала 480,3 доллара. Однако к завершению торгов цены начали снижаться — вплоть до уровня в 419,9 доллара за кубометр.

Котировки TTF1! от TradingView

Днем ранее газ дорожал на 15 процентов на фоне опасения новой волны жары в регионе, а также проблем с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из-за забастовок рабочих в Австралии, которые могут поставить под угрозу десять процентов мировых поставок. Если сотрудники предприятий Wheatstone и Gorgon на Северо-Западном шельфе страны не выйдут на работу, это подорвет половину экспортных мощностей Австралии.

В августе стоимость СПГ подскочила до 206 750 долларов, а цена перевозки топлива — до 284 750 долларов. Более чем двукратное подорожание доставки топлива объяснили опасениями по поводу возможной нехватки танкеров перед началом следующего отопительного сезона. Некоторые трейдеры стали запасать топливо и использовать суда как плавучие хранилища. Таким образом они намерены дождаться подорожания топлива по мере похолодания в регионе.

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    Вячеслав Агапов
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