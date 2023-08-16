Собянин оценил московскую систему предоставления госуслуг

Собянин: в Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг

В Москве создана лучшая система предоставления госуслуг. Так ее оценил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин, чьи слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«Можно нас, конечно, критиковать, что мы еще не все сделали, но лучше нас в мире никто не сделал», — заявил Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в штабе общественной поддержки.

Он отметил, что столицу трудно представить без центров «Мои документы». При этом городские власти стараются сделать так, чтобы все услуги можно было получить дистанционно, не выходя из дома.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали новое мобильное приложение для горожан — в нем москвичи смогут хранить цифровые копии документов. Некоторые из них доступны в виде штрих-кода, по которому можно получать услуги в столичных учреждениях.