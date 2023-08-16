В ООН рассказали о попытках возобновления зерновой сделки

Офис генсека ООН: Гутерриш продолжает попытки возобновить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки возобновить зерновую сделку для продолжения экспорта сельхозпродукции из России и с Украины, а также выражает обеспокоенность ростом мировых цен на продовольствие. Об этом на брифинге заявил зампредставителя офиса генсека Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь [Гутерриш] обеспокоен [украинским] конфликтом в целом, но и, конечно, мы особенно обеспокоены признаками того, что атакам подвергаются инфраструктура для зерна и другого продовольствия. Генеральный секретарь уже выражал обеспокоенность в связи с потенциальным ростом цен на продовольствие», — сказал он, добавив, что российские ракетные удары по украинской инфраструктуре «не способствуют снижению обеспокоенности» генсека.

Хак отметил, что Гутерриш «предпринимает все усилия со своей стороны, чтобы обеспечить экспорт продовольствия и удобрений как с Украины, так и из России».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил стремление добиться возобновления зерновой сделки в рамках черноморской инициативы. По его словам, Анкара взяла на себя роль ключевой страны для разрешения российско-украинского конфликта и будет прилагать для этого все усилия.

