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13:37, 16 августа 2023Россия

Россиянин на лошади устроил ДТП и попал на видео

«Подъем»: в Калаче Воронежской области мужчина на лошади устроил ДТП

В городе Калаче Воронежской области мужчина на лошади устроил ДТП и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как наездник лихо движется вдоль дороги. Затем перед россиянином возникает препятствие в виде легковушки.

В региональном управлении МВД позже отметили, что из людей никто не пострадал. Животное тоже травм не получило.

«ДТП не зарегистрировано. Участники разобрались на месте, договорились между собой», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курской области пьяный мужчина пытался въехать в магазин «Пятерочка» на коне. Впоследствии наездника задержала полиция, он оказывал сопротивление. В отделении мужчина объяснил свой поступок тем, что лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора из ассортимента магазина.

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    Анна Щербакова
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