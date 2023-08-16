Иран заявил о готовности отменить визы для россиян

Посол Ирана в РФ Джалали: страна готова к безвизовому режиму с Россией

Иран готов ввести безвизовый режим для россиян. Об этом посол исламской республики в России Казем Джалали заявил газете «Известия».

Издание напомнило, что с августа 2023 года заработало соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках. По словам Джалали, страны реализуют эту договоренность и находятся «в самом начале пути». Он добавил, что в Иране готовы полностью отменить визы для россиян.

«Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — добавил посол.

Джалали рассказал, что россиян в Иране может заинтересовать побережье Персидского залива, где очень тепло зимой. Также туристы могут посещать многочисленные острова: Киш, Кешм и другие.

Ранее стало известно, что с 31 июля в Иране отменили все въездные ограничения, которые действовали для туристов из-за пандемии коронавируса. Теперь путешественникам не нужны справки об отсутствии заболевания при посещении Ирана.

