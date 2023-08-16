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11:51, 16 августа 2023Путешествия

Иран заявил о готовности отменить визы для россиян

Посол Ирана в РФ Джалали: страна готова к безвизовому режиму с Россией

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран готов ввести безвизовый режим для россиян. Об этом посол исламской республики в России Казем Джалали заявил газете «Известия».

Издание напомнило, что с августа 2023 года заработало соглашение России и Ирана о безвизовых групповых поездках. По словам Джалали, страны реализуют эту договоренность и находятся «в самом начале пути». Он добавил, что в Иране готовы полностью отменить визы для россиян.

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«Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость», — добавил посол.

Джалали рассказал, что россиян в Иране может заинтересовать побережье Персидского залива, где очень тепло зимой. Также туристы могут посещать многочисленные острова: Киш, Кешм и другие.

Ранее стало известно, что с 31 июля в Иране отменили все въездные ограничения, которые действовали для туристов из-за пандемии коронавируса. Теперь путешественникам не нужны справки об отсутствии заболевания при посещении Ирана.

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    Мария Борисова
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