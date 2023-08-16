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05:32, 16 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Казахстане и описал страну фразой «скоро нас обгонят»

Блогер «Дзена» побывал в Казахстане и поразился стоимостью местного интернета

Фото: Viktor Hesse / Unsplash

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Казахстане и описал страну фразой «скоро нас обгонят». Своими впечатлениями от поездки он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое, что поразило россиянина — это местный интернет. По словам автора публикации, он имеет гораздо большее покрытие, чем в России. Местные говорят, что он ловит даже в глухих деревнях.

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«Второе — качество соединения и скорость, такое хорошее качество интернета не припомню даже в Варшаве, — добавил он. — Третье — стоимость, это просто копейки, заплатил за месяц безлимитного интернета чуть меньшее 900 тенге или 200 рублей».

При этом путешественник подключил первый попавшийся интернет в аэропорту. «Обычно по стране средняя стоимость интернета вообще 49 рублей, — пояснил он. — Казахстан стоит на четвертом месте в мире по дешевизне интернета».

Блогера также удивил общественный транспорт в республике. «Практически все автобусы, которые нам встретились по дороге, были электрокарами, наверное, даже Илон Маск такого себе представить не мог, — отметил он. — Причем это были не старые советские троллейбусы, а современные электромобили, напичканные зарядными гнездами, экранами с маршрутом и картой, внутренним интернетом».

Третье, что понравилось россиянину в Казахстане — местная архитектура. «На этих землях испокон веков жили кочевые народы, которые обычно постоянное жилье не строили, максимум времянки, — подчеркнул он. — Поэтому исторических построек тут действительно не шибко много, однако это уже давно не тот кочевой народ, что раньше, так казахи решили удариться в современную архитектуру».

Россиянин заявил, что столица Казахстана, Астана, выглядит гораздо богаче Екатеринбурга, хотя эти два города одинаковы и по размерам, и по населению. «Здесь гораздо больше высоток, бизнес-центров, масштабных задний, огромных парков», — рассказал он.

Ранее в августе россиянка побывала на популярном у туристов плато Ассы в Казахстане и пожаловалась на мусор, отсутствие туалетов и плохую организацию. В социальных сетях туристка рассказала, что приехала на плато Ассы понаблюдать за звездами. В итоге отдых обернулся разочарованием.

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    Фариза Бацазова
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